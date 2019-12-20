أحال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الجمعة، فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن المركزي للتحقيق لعدم الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالأقسام الداخلية، وذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى.

وتابع "حميدة" سير العمل وتواجد النوبتجية والأطباء والتمريض والمرور على الاستقبال والحضانات وقسم الأطفال وقسم الباطنة والعناية المركز والمعمل وبنك الدم، وكانت النوبتجيات منتظمة.

وقال وكيل وزارة صحة بني سويف، إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوبتجيات، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتأكيد على الالتزام في العمل بالمستشفيات المركزية.