أكد الدكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين الدور المحوري لشركة "مصر للطيران" في الصين، حيث تعمل رحلات الشركة منذ 16 عامًا لتعزيز حجم التبادل السياحي بين البلدين، وجاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه السفير بمقر السفارة المصرية تكريمًا لشركة مصر للطيران.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أنه حضر الحفل عدد من المديرين الإقليميين ومديري محطات مصر للطيران في جمهورية الصين الشعبية، والوكلاء والمشغلين الذين تتعامل معهم الشركة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام الصينية المرئية والمسموعة.

وقام السفير المصري والمدير الإقليمي للشركة في بكين كمال رفعت، خلال الاحتفال، بتكريم المشغلين والوكلاء الصينيين الذين تتعامل معهم شركة مصر للطيران، تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لتعزيز نشاط الشركة في الصين.