خبير معلوماتي: التحول الرقمي له دور كبير في مواجهة الفساد

قال الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى أنظمة إلكترونية.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك خطورة للإنترنت ويجب مجابهتها حيث تتجه الدول إلى استخدامها لهدم الدول.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أنه في الفترة الأخير بدأنا في مواجهة حروب الجيل الرابع، موضحا أنه مع التحول الرقمي يستطيع كل شخص دفع كل فواتيره من المنزل.

وتابع أن التحول الرقمي سيكون له دور كبير في مواجهة الفساد بعد الاعتماد تكنولوجيا في البحث عن المعلومات الخاصة بالمواطنين من أجل التأكد من كون لديهم سجل إجرامي أم لا موضحا أن المستقبل يسير نحو التطور التكنولوجي.