قال الفنان محمد حماقي، إن حفل ميدل بيست المقام بالرياض لا يقل عن أي حفل عالمي آخر وربما يفوقه.

وأضاف خلال استضافته على هامش الحفل ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، "مكنش عندي أي توقعات عن اللي هيحصل في أولى حفلاتي في السعودية، لكن بعد اللي بشوفه دا من التجهيزات والجمهور أصبح الأمر يفوق الخيال".

وتابع: "الحشد دا من الجمهور يتقال عليه عالمي، ومواصفات العالمي في نظري إن التجهيزات اللي فيه لا تقل عن أفضل مسارح العالم ويمكن يفوقه كمان، والحضور والتفاعل الجماهيري، والإحساس بالفنان وإحساس الفنان بالجمهور".

واستطرد أن ما يحدث الآن بالسعودية يضع مهرجان ميدل بيست ضمن أفضل وأقوى مهرجانات الشرق الأوسط.

وأوضح: "من أول مبدأت أغني وأنا طول الوقت مهموم بإن الموسيقى العربية مش بتخرج خارج الإطار العربي والمنطقة اللي عايشين فيها، وليه مش عارفين نحط ثقافتنا في إطار كل الناس تقدر تفهمه".

وأكد على أن عدد كبير من الأغاني نجحت في العالم رغم اختلاف لغتها عن لغة مستمعيها، "دا بيقول إن اللغة الأكبر هي لغة الموسيقى مش لغة الكلام".