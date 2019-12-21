فيديو.. ريهاب يشيد بـ"ميدل بيست" ويعلن أغنية جديدة مع حماقي

أثنى الـ D.J العالمي "ريهاب"، على حفل "ميدل بيست" المنعقد بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي، وذلك خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ووصف "ريهاب" المهرجان، بأنه الأكبر، وأنه رائع في كل شيء، معتبرًا أنه من أكبر المهرجانات الموسيقية له، على مستوى العالم.

واعتبر "ريهاب"، أن ميدل بيست يدمج موسيقى العالم كله، مشيرًا إلى أنه يحضر لمفاجأة، وصفها بالساحرة، سيقدمها مع المطرب المصري محمد حماقي.

من جابنه أكد حماقي أنه يحضر لأغنية جديدة، سيغنيها مع الـ"دي جي" العالمي ريهاب، وسيطرحها قريبًا.