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واحتل نادي الزمالك قائمة تريندات جوجل بعد تعادله السلبي، ضمن مسابقة الدوري العام.

الزمالك ضد سموحة

طارق حضر الى الفندق عقب دقائق قليلة من تعادل الزمالك مع نادي سموحة فى الدوري بدون اهداف وهو الأمر الذى أصاب جماهير الزمالك بغضب شديد بعد خسارتهم لعدد كبير من النقاط.

طارق حامد ينسى أحزان التعادل مع سموحة ويحتفل مع نجوم الفن في دير جيست

يرى المحلل الفني خالد بيومي، أنه لابد من تسليم الأهلي درع الدوري قبل نهاية الدور الأول، وذلك بعد تعادل الزمالك أمام سموحة، خاصة وأن الأبيض القطب الثاني للكرة المصرية، ودائمًا ما يصارع الأحمر على بطولة الدوري الممتاز.

خالد بيومي بعد تعادل الزمالك: "أنا بقول نسلم الدرع للأهلي"

قام رئيس نادي الزمالك، بطرد سعد عابدين، رئيس العمال، عقب انتهاء مواجهة الفريق أمام سموحة التي أقيمت اليوم في الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

أتوبيس الزمالك يغادر بدون اللاعبين بقرار أمير مرتضى.. ووالده يطرد رئيس العمال

وجه طه إسماعيل، رئيس اللجنة الفنية الأسبق للقلعة الحمراء، رسالة لجميع الأندية المتواجدة خلف النادي الأهلي في جدول ترتيب الدوري، خاصة نادي الزمالك الذي أهدر 10 نقاط في الصراع على صدارة الدوري بعد مرور 9 جولات فقط، حيث خاض الأبيض 8 مباريات، نجح في الفوز بـ4 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

طه إسماعيل بعد تعادل الزمالك: "اللي عايز ينافس الأهلي يفوز بكل مبارياته"

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه سعيد بتعادل فريقه أمام نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم وانتهت سلبيًا، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فرج عامر عن فرص الزمالك: "دي قدراتهم.. وكنا هنكسب لولا الإصابات"

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا لاذعًا على محمد الحنفي، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضيفه سموحة، بعد تعادل الفريقين سلبيا، على ستاد القاهرة، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك: "الحنفي مرتشي.. وفرج عامر جاب ساحر بـ7 آلاف دولار"

انفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وذلك بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الاتحاد السكندري، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نادي مصر.

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك يصارع على المربع الذهبي

رد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رئيس الزمالك بعد تحميل "السحر" نتيجة تعادل فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

لقطات انفعال وغضب سجلتها كاميرات النقل المباشر للقاء الزمالك وسموحة، لرئيس نادي الزمالك خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة، أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وخسارة الزمالك للنقطة العاشرة في الدوري.

رئيس الزمالك ينفعل على اللاعبين (فيديو)

تحدث رئيس نادي الزمالك مع جماهير القلعة البيضاء بعد التعادل مع فريق سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي استضافها ستاد القاهرة.

عاجل.. رئيس الزمالك: السحر سبب التعادل مع سموحة

هاجمت جماهير الزمالك، لاعبي الفريق الأول، بعد التعادل الثاني في الدوري أمام سموحة، حيث واصل الأبيض مسلسل نزيف النقاط، في المباراة التي جمعته بالنادي السكندري في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

عاجل.. جماهير الزمالك تهاجم لاعبيها: "عايزين رجالة"

سقط فريق نادي الزمالك، في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نادي سموحة السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك في الرابع بعد التعادل السلبي أمام سموحة

ترتيب الدورى المصرى

انفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وذلك بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الاتحاد السكندري، بعد فوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نادي مصر.

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة والزمالك يصارع على المربع الذهبي