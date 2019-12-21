تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

"أنفلونزا الخنازير بالمدارس وعاصفة شمسية".. الحكومة تنفي 13 شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة جرى تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 13 حتى 20 ديسمبر 2019.

تحقيقات النيابة في حريق "الماسورة": المتهمون استأجروا الأرض لسرقة الوقود

أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمداً خطاً من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.

بالصور.. السيسي يتفقد محاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي.

وداعا لـ"بلطجة السايس".. البرلمان يناقش مشروع قانون "ساحات الانتظار" الأحد

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

توقعات طقس 3 أيام مقبلة: بارد ليلا وأمطار الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة بأن يسود مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

رفضت الزواج منه.. "رامي" يفجر حبيبته بـ"قنبلة يدوية"

نفذ شاب سوري جريمة وصفت بأنّها "بشعة"، إذ تسببت في مصرعه ومقتل فتاة مراهقة، عقب تفجيره قنبلة يدوية داخل منزل أسرة الصبية المراهقة.

أنغام تخضع لعملية جراحية.. ومديرة أعمالها: "هتسافر بكرة"

قالت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة محمد الشرنوبي، إن الفنانة بالفعل خضعت لعملية جراحية أمس، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى.

بتوقيع اتفاقية السوبر مع قطر رسميا.. "كاف" يضع الزمالك في ورطة (فيديو)

وقع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على اتفاقية مع حمد بن خليفة بن أحمد رئيس اتحاد كرة القدم القطري، من أجل استضافة قطر لبطولة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والزمالك.

مفاجأة: «فايلر» يطلب من الأهلى الاستغناء عن «جمعة وجيرالدو ومحسن وحمدى»

يحسم رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، خلال أيام قليلة، قائمة اللاعبين الذين لا يرغب فى وجودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة لعدم الاستفادة منهم فنياً، حيث يعقد المدرب جلسة نهائية مع معاونيه لتحديد العناصر التى لا يحتاجها، ووضعها أمام مجلس إدارة النادى.