نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، يتحدث عن الوحدة الوطنية بمصر، بعنوان "نسيج واحد في وطن واحد".

وجاء في الفيديو: "من نعم الله ومنته على مصرنا الحبيبة، وحدتها الوطنية المستمرة على مر العصور، فمصر شعب واحد وعنصر واحد ونسيج واحد في وطن واحد.. فمنا المصري المسلم، ومنا المصري المسيحي، يجمعنا جميعا أننا مصريون تسود بيننا روح المودة والتألف والترابط، فنعبد إله واحدا، ونشرب من ماء نيل واحد".

ونستظل بسماء واحدة، ونأكل من طعام واحد، وتجمعنا وحدة الحياة، والمصري والآمال في مستقبل زاهر لنا جميعا، واختلاف الدين وتنوع الثقافات والعادات، لايعني التفرق، ولا يعني العيوب، فالاختلاف والتعدد، مزية تثري هذا الشعب، وتزيد من عظمة هذه الأمة.

"الإختلاف والتعدد من سنة الله في خلقه، وهو من دواعي التعاون والتكامل بين البشر".