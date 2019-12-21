تستعرض "الوطن" تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 21 ديسمبر الحالي، في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.