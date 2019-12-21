تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد أذرع مشيخة الأزهر الشريف، سؤالا حول حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة ونصه.

وأجابت لجان الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع بقولها: "حكمه أنه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور، حيث قالوا مستحب في النفل ومكروه في الفرض".

وعن نصه قالت لجان الفتوى:

1- عند السادة الأحناف: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك وقيل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين والجمع بينهما أولى".

2- عند السادة المالكية: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين".

3- عند السادة الشافعية: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

4- عند السادة الحنابلة: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ويجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية".