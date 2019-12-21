علم الدين: إقبال كبير على التعليم الفني في بورسعيد بعد ربطه بسوق العمل

أكد الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد السابق، أن تجربة المحافظة مع التعليم الفني وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تتم من خلال التعليم المزدوج، حيث إن جزء منه يتم داخل المدارس والجزء العملي داخل المصانع في المنطقة الصناعية أو منطقة الاستثمار، التي أصبحت تستعين بالطلبة في التدريب على الصناعات والحرف المختلفة، مع دفع مقابل مادى له، وذلك طوال فترة الدراسة، حيث يتم تأهيله لسوق العمل بشكل جيد.

وأضاف علم الدين، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" بمناسبة العيد القومي لمحافظة بور سعيد، أن المحافظة تشهد توجه عدد كبير من الطلبة بعد انتهاء المرحلة الاعدادية الى التعليم الفنى، لأنه أصبحت ذات مستقبل مهني عالي، حيث استحدث فيها العديد من الأقسام مثل هندسة الغاز الطبيعي، ومدرسة البترول، وإذا حصل الطالب على مجموع عالي من حقه الانتساب إلى الجامعة، ولدينا بالفعل في كلية الهندسة عدد من خريجي التعليم الفني، ولديهم خبرة وكفاءة كبيرة في العديد من التخصصات.

وتابع علم الدين، أننا من خلال مجالس الأمناء، نعمل على رفع الكفاءة التعليمية داخل المدارس، ومتابعة مشاكل المدرسين والطلبة، كما تم إنشاء في الفترة الأخيرة نحو 8 مدارس جديدة للتعليم الفني، وكلها تأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو بناء الإنسان المصري من خلال منظومتي التعليم والصحة.