وزير الشباب والرياضة: المنوفية حققت طفرة بالعديد من الألعاب الرياضية

وزير الرياضة مع عدد من الشباب بالمنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مركز الواعدين التابع للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام وعددا من أعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وجرى مشاهدة العروض الرياضية لأبطال فريق الواعدين لرياضية المصارعة والجودو.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية أن المشروع القومي للبطل الأوليمبي يضم 5 ألعاب رياضية تتنوع في رياضة (المصارعة – الجودو – ألعاب القوى – تنس الطاولة – الملاكمة).

أشارت إلى أن المشروع حقق مراكزا متقدما على مستوى الجمهورية حيث فازت محافظة المنوفية في بطولة اللقاء التقييمي للمراكز الموهوبة والبطل الأوليمبي على المركز الأول في الجودو على مستوى الجمهورية، وحصلت المحافظة على 7 ميداليات ذهبية و2 فضية و3 برونزية، وفي تجارب منتخب مصر حصل أربع لاعبين للأبطال الواعدين للمصارعة على المركز الأول.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية، وتطويرها لاكتشاف أجيال موهوبة رياضياً ورعايتهم بطرق علمية حديثة وفقا لمراكز تخصصية لألعاب المشروع والأعمار السنية للموهوبين.

وأضاف أن محافظة المنوفية حققت طفرة كبيرة ومراكز متقدمة بالعديد من الألعاب الرياضية المختلفة، مضيفاً أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي مشروع مستقبل وأمل مصر في أولمبياد 2024 ، 2028 مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في دعم المشروع بكافة إمكاناتها وطاقاتها.