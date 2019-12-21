أفادت مصادر بوزارة الدفاع الهندية، بمقتل جنديين باكستانيين، اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الهندي على طول خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير الهندي والباكستاني.

وقالت المصادر، حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، إن الجنود الباكستانيين انتهكوا اتفاقية وقف إطلاق النار وقصفوا المواقع الأمامية في منطقة "بالانوالا" بقطاع "أخنور" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية، حيث قامت القوات الهندية بالرد على إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن الجيش الهندي رصد الجثتين بالقرب من خط المراقبة، صباح اليوم، مشيرة إلى أن إطلاق النار عبر الحدود في المنطقة لا يزال مستمرا.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".