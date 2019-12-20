استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ICCR للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنح مقدمة للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الإفريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A لطلاب المرحلة الجامعية الأولى من سن 18 الى 30 سنة، وطلاب مرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.

وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار في اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في 15 يناير 2020 ، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه في 15/7/2020، وللتعرف على مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

ومن جانب أخر أشار التقرير إلى فتح باب التقدم للمنح التنافسية للعام الدراسي 2020/2021 المقدمة للدولة من دولة المجر ( هيئة تمبس ) طبقاً للبرنامج التنفيذي ، وعددها ( 65 ) منحة لبرنامج دراسة البكالوريوس للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العديد من المجالات المختلفة .

ولفت التقرير إلى شروط التقدم للمنح بأن يكون المرشح مصري الجنسية وألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/ 2020 ، وألا يتعدى تاريخ الحصول علي الثانوية العامة عن عامين، و ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة بدون رسوم مع توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية وكذلك الحق في الخدمات الصحية الأساسية

وبدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر، و يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو:

www.stipendiumhungaricum.hu

ولفت التقرير الى المستندات المطلوبة للتقدم والتي تشمل بعضها ( أصل شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية. ، أصل شهادة اجتياز المرشح لـــ 60 درجة تويفل دولي IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ) .

وأشار التقرير الى تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا مدينة نصر الدور الرابع ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني، وأن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات : يوم الخميس الموافق 16 /1 / 2020. علماً بأن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.