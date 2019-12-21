تُصدر محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، غدا، حكمها في قضية مقتل شهيد الشهامة، المجني عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، في القضية التى شغلت الرأي العام المصري، والتي بدأت بـ"ستوري" على تطبيق إنستجرام، وانتهت بجريمة قتل عمد.
ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التي وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين الذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.
وأثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف مباشر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم "راجح" قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد شاهدا المجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم؛ ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول "راجح" بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.