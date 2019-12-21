تُصدر محكمة جنايات الطفل بمدينة شبين الكوم، غدا، حكمها في قضية مقتل شهيد الشهامة، المجني عليه محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح و3 آخرين، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، في القضية التى شغلت الرأي العام المصري، والتي بدأت بـ"ستوري" على تطبيق إنستجرام، وانتهت بجريمة قتل عمد.

ويصدر الحكم، بعد مرور أكثر من 70 يوما على وقوع الجريمة، التي وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين الذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.

وأثبتت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف مباشر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن المجني عليه استاء من تصرفات المتهم "راجح" قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير رسائل التهديد والوعيد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد شاهدا المجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم؛ ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول "راجح" بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.