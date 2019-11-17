أكد محمد البنا، والد محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، أنه يريد القصاص من المتهمين الأربعة الذين قتلوا ابنه، قائلا: "عايز القصاص من الأربعة، ودا أقل مطلب، وإذا حكم عليهم بالإعدام سيكون إعدام رحيم".

وأضاف "البنا"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة راجح وثلاثة متهمين، أنه لم يكن يتخيل أن يدافع أحد المحامين عن الشر والظلم بالشكل الذي رآه في دفاع المتهمين خلال الجلسة الثالثة، لأنهم كانوا يقدمون المرافعة بكل ما أوتوا من قوة وهذا ضد الإنسانية.

من جانبه أوضح عبدالعزيز نصير، محامي المجني عليه، أنه طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإضافة المادتين رقم 375 مكرر و375 أ، من قانون العقوبات والتي ترتقي بالعقاب من 15 عاما، وحتى 20 عاما، حيث أن جريمة القتل جرى ترتيبها على التخويف وبث الرعب لأنها سقطت أثناء إحالة القضية للمحاكمة.

وأضاف "نصير"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، مع تناول أمام المحكمة أن "راجح" ليس هو القاتل فقط، بل المتهمين الأربعة الذين معه، وهو ما أكدت عليه القوانين الجنائية حتى وإن كان المتهمين موجودين على مسرح الجريمة أثناء وقوعها.

كانت محكمة جنايات الطفل والمنعقدة بشبين الكوم، عقدت ثالث جلسات محاكمة محمد راجح وثلاثة آخرين، لقتلهم المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 ديسمبر المقبل وحجز القضية للحكم.