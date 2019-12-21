أحالت نيابة حدائق القبة "متحرش الموتوسيكل" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمة هتك العرض.

وقالت مصادر قضائية، إن الفعل الآثم الذي ارتكبه المتهم بمد يديه على مناطق العفة لدى إحدى الفتيات في أثناء سيرها في الطريق العام يعد جناية ويستوجب عقابة بتهمة الفعل الفاضح.

وأضافت المصادر أن تحقيقات النيابة أثبتت أن الجريمة ليست جنحة ناتجة عن التحرش بالفتاة، وأن أركان جريمة الفعل الفاضح مكتملة الأركان خصوصًا أن المتهم كان يستقل دراجة نارية ومد يده على مناطقة العفة لدى فتاة كانت تسير في الطريق العام.

كان قاضي المعارضات في محكمة العباسية، جدد حبس "متحرش الموتوسيكل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالفعل الفاضح بفتاة في حدائق القبة، في القضية رقم 15351 لسنة 2019، جنح حدائق القبة.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات المباحث، التي أكدت حدوث الواقعة، وبعد تفريغ كاميرا مراقبة رصدت المتهم وإرفاقها بالقضية.

وألقت المباحث القبض عليه، بعد أن رصدت بعض الكاميرات صور تحرشه بإحدى الفتيات بمنطقة حدائق القبة، وأحيل للنيابة العامة، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له.

يذكر أنه جرى تشكيل فريق بحث من مباحث حدائق القبة؛ لتحديد هوية المتهم بعد تحرشه بإحدى الفتيات أثناء ركوبه "موتوسيكل"، والتقاط بعض الكاميرات صور له، حتى ألقي القبض عليه.