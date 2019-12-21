لجأت إدارة مدرسة سيدي غازي للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، لنشر أسماء الطلاب المُقيدين بالصف الثالث الإعدادي، والذين لم يسددوا رسم الاستمارات الخاصة بالامتحانات على صفحتها بموقع فيس بوك، من أجل حثهم على دفع الرسوم، وفي المقابل أثار ذلك ردود فعل غاضبة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا تصرف المدرسة بالتشهير.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائمة تضم 21 طالباً ممهورة بتوقيع مدير المدرسة ومسؤول الإعلام مصحوباً بعبارة: "أسماء الطلاب الذين لم يحضروا وصل سداد رسم الامتحانات والصور الخاصة بهم للصف الثالث الإعدادي".

منشور المدرسة أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين اعتبروه هذا الإجراء بالتجريح والتشهير، وعلق عابدين محمد على المنشور، قائلاً: "كدة أنت شهرت بالناس، ديه مسألة تتحل عن طرق المدرسة وإنذار للبيت مش على العام".

فيما استنكرت منال محمد، ما فعلته المدرسة، قائلة: "مش مستوعبة أن في مدرسة محترمة تطلع تكتب كدة، وكمان مدير المدرسة ماضي على الورقة، في حد عاقل بيعمل كدة، انتوا كدة بتفضحوا الطلبة".

من جانبه، قال السيد الشافعي، مدير إدارة سيدي غازي التعليمية، لـ"لوطن"، معلقا على تصرف المدرسة "كلمناهم وشالوها، وبكرة نشوف المتسبب نحوله للشؤون القانونية".