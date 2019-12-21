أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتيجة مسابقة أفضل جامعة في مجال استقبال العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، حيث فازت جامعة دمياط بالمركز الأول بين كافة الجامعات المصرية واشتملت المعايير على أمور عديدة، منها تجهيزات المعامل والقاعات والمدرجات والخدمات وأنشطة استقبال الطلاب وغيرها.

وتقدم الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بالشكر لكافة منسوبي الجامعة وعلى وجه الخصوص النواب والعمداء وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالجامعة والطلاب وتعتبر هذه النتيجة خير ختام لعام 2019 وتكليل لمجهود الجامعة قيادات وأساتذة وإداريين وطلاب.