تفاصيل الشكل الجديد لـ"قد المقام" على راديو 9090

يشهد برنامج "قد المقام"، الذي تُقدمه الإذاعية بسنت بكر، عبر راديو "9090"، شكلًا جديدًا، بالتزامن مع انطلاق الخريطة البرامجية الجديدة الخاصة بالمحطة، المُقرر انطلاقها مطلع العام الميلادي الجديد.

وقالت بسنت بكر، لـ"الوطن"، إن إدارة الراديو، قررت زيادة مدة الحلقة، اعتبارًا من العام الجديد، ليُذاع يومي الجمعة والسبت، لمدة ساعتين، بعدما كان يُذاع ساعة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن البرنامج سيتطرق إلى موضوعات عدّة، بعدما كان التناول قاصرًا على الغناء وتاريخ صناعة الموسيقى، موضحة أن البرنامج في شكله الجديد سوف يرصد كل منتج مصري إبداعي "قد المقام"، في المجالات المُختلفة.