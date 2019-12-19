بسنت بكر عن منتدى شباب العالم: يعزز من مكانة وقيمة مصر أمام الشعوب

أشادت الإذاعية بسنت بكر، بفعاليات منتدى شباب العالم، التي انتهت أول أمس الثلاثاء، وشهدته مدينة شرم الشيخ على مدار 4 أيام متتالية، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن شعار "الإنسانية للفنون والثقافة"، كان طاغيًا على روح وفعاليات المنتدى بشكلٍ عام.

وأشارت "بكر" لـ"الوطن"، إلى المشاركة الواسعة للشباب من مختلف الدول الأفريقية، وبشكل ملحوظ، مشيدة بالتوصيات التي توصل لها المنتدى، لاسيما المادة المتعلقة بوضع الأكاديمية الوطنية الآليات التنفيذية، لإطلاق البرنامج الرئاسي، لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة: "سيكون امتدادا للمنتدى في دول البحر المتوسط، ويعزز من مكانة وقيمة مصر أمام العالم".