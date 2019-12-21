وجهت وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى أبورديس طبقاً للمواعيد المحددة، مع ضرورة مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال تفقد، وزيرة الصحة أعمال التطوير الجارية بمستشفى أبورديس المركزي، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن وزيرة الصحة، أكدت على ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات مستشفى أبورديس، حيث تضم 46 سريرا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تطوير المستشفى منذ فترة وجيزة، وتزودها بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة تتعدى 70 مليون جنيه، وتضم المستشفى 9 عيادات خارجية، منها النساء والولادة، والأسنان والباطنة، والأطفال، والجلدية، والرمد، وسكن للأطباء، ومكاتب إدارية، ومبنى الاستقبال والطوارئ.

كما تحتوي على قسم للحضانات، وغرفي عمليات، ‪ بالإضافة إلى الصيدلية وقسم للأشعة به أشعة سينية، وأشعة السونار، وأشعة وقسم للمناظير ومعمل تحاليل و بنك للدم.

يذكر أنه جرى بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.