تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، اليوم السبت، متحف الغردقة الجديد للوقوف على آخر التطورات وأعمال الإنشاءات به لتحديد موعد افتتاحه.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة عددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث شملت الزيارة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض، بالإضافة إلى تفقد كافة الوسائل والأنظمة التأمينية الموجودة بالمتحف مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والإطفاء وسلامة فتارين العرض.

وأكد العناني سرعة الإنتهاء من جميع الأعمال لافتتاح المتحف في القريب العاجل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما وجه الشركة المنفذة بعمل بعض التعديلات في طريقة عرض القطع الأثرية، حيث أعلن وصول جميع القطع الأثرية التي سوف يجرى عرضها، مشيرا إلى أنه سيجرى عرض مجموعة كبيرة من التحف النادرة التي سوف يمتاز بها هذا المتحف.

وقال زير الآثار، في تصريحات صحفية إن متحف الغردقة الجديد سيكون نقلة جديدة في المدينة وسيساهم في جذب أكبر عدد من السياح إلى المدينة، مشيرًا إلى أنه سيجرى وضعه في خريطة البرامج للشركات السياحية عقب افتتاحه.

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، تعاون كافة الجهات حتى يجرى الانتهاء من المتحف في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المتحف سيساهم في جذب المزيد من السياح العاشقين للتاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية.

وتحدث بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن" أن المعروضات بالمتحف تبرز عناصر الجمال في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق و بصورة أكثر تفصيلا والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية كأدوات الزينة والطبخ والملابس وأسلوب الحياة اليومية.

جدير بالذكر أن متحف الغردقة هو الأول من نوعه الذي يجرى بالشراكة بين وزارة الآثار مع القطاع الخاص بنسبة 50%، والمقام على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة نحو 160 مليون جنيه وسيعرض حوالي 1000 قطعة أثرية أصلية، ويقع بالقرب من الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

وحسب مصدر بوزارة الآثار فأن المتحف سيحتوي على جميع الآثار الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، حيث جرى اختيارها من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة، والقطع الأثرية بوادي الحمامات وآثار المدينة الرومانية بسفاجا والمدينة الرومانية بالجونة منطقة وادي جاسوس جنوب مدينة سفاجا، بالإضافة إلى آثار من مختلف العصور، وبينها معروضات ذهبية، وجزء خاص بآثار أسرة محمد على، والمسرح الروماني.