تعرض مسرحية "فتاة الأقنعة"، بطولة الفنانة الشابة لقاء الصيرفي، والفنان أحمد صلاح الدين، ومن تأليف وإخراج محمد عبدالوارث، على مسرح النهار بالقصر العيني، وترفع الستارة في الثامنة مساء غدا الأحد، وذلك ضمن الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

وعن العرض ودورها، قالت لقاء الصيرفي لـ"الوطن": أقدم دور فتاة تقودها الصدفة إلى مكان غريب هو كهف لمستر كلاون أو المهرج، وتتعامل الفتاة بدورها مع الأقنعة المختلفة التي يتقنع بها هذا المهرج، وعبر لحظات درامية تتوالى مفاجأتها، فنعيش معها عوالم مدهشة ونتنقل معها من قناع إلى أخر حتى نكتشف أن ملامحنا تحولت إلى أقنعة نرتضيها ونقبلها، لافتة إلى أن العرض غنائي راقص تعبيري أقدم فيه عدد من الأغاني والرقصات، كما أشارك في الأداء الموسيقي، إضافة للتمثيل.

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج سامح بسيوني، مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، شهدا افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي "تجربة الإخراج الاولي"، والذي تستمر فعالياته من الجمعة 20 ديسمبر إلى الخميس 31 ديسمبر الجاري.