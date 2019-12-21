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شرطة هونج كونج تتهم مشتبها بإطلاق نار خلال توقيفه على خلفية احتجاجات

شرطة هونج كونج تتهم مشتبها بإطلاق نار خلال توقيفه على خلفية احتجاجات

"العدل السعودية" تفعل مشروع المحاكمة عن بعد في 5 محاكم و5 سجون

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مصر تستضيف الدورة 9 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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