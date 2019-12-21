قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن حركة التنقلات التي جرت اليوم لرؤساء ونواب مراكز ومدن المحافظة تهدف إلى الاستفادة من مختلف الخبرات في مواقع جديدة بعد أن أدوا مهام عملهم في مواقعهم السابقة، كما تأتي لضخ دماء جديدة من الشباب في مواقع قيادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه سبق التأكيد على أن جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الدقهلية يعملون بجديه ووفقاً للإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيداً من الجهد حتى نستطيع كفريق عمل واحد أن نحقق مزيدا من الإنجازات التي يرضى عنها أبناء المحافظة.

وأصدر مختار حركة تنقلات لرؤساء ونواب مراكز ومدن المحافظة، حيث شملت الحركة نقل حسام لبيب محمد خميس رئيس مركز ومدينة بلقاس إلى رئيس حي غرب المنصورة، والمرسي عبدالعظيم فتوح هيكل رئيس مركز ومدينة المطرية إلى رئيس حي شرق المنصورة، ورحاب محمود المزين رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة أجا ومتولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة أجا إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

كما شملت الحركة التي أصدرها محافظ الدقهلية تعيين محسن طه محمود مدير عام الإدارة العامة للجان والمجالس، رئيساً لمركز ومدينة الجمالية، ومحمد محمد كمال حمص سكرتير مركز ومدينة المطرية، قائم بعمل رئيس مركز ومدينة المطرية وعمرو سمير عبدالعاطي محمد نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس قائم بعمل رئيس مركز ومدينة بلقاس، وذكريات صبري عبدالحميد نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، قائم بعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر ومحمود إسماعيل عبدالشافي نائب رئيس مدينة محلة دمنة، قائم بعمل رئيس مركز ومدينة محلة دمنة.

وأيضاً شملت الحركة نقل رحاب عوض السيد هلهول نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد، إلى نائب رئيس مدينة جمصة، وجهاد مصباح إبراهيم نائب رئيس مدينة جمصة إلى نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد عبدالباقي عوض مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة إلى نائب رئيس مدينة جمصة بالإضافة إلى تعيين أحمد محمد سعد النادي من الفريق العمل المعاون بالمحافظة نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا.