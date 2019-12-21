احتفلت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للغة العربية، باليوم العالمي للغة العربية في ندوة عقدتها تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي".

حضر الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المعاصرة للغة العربية، إضافة إلى تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية ونشرها لفتح آفاق التعاون بين الدارسين في هذا المجال والتخصصات الأخرى.

وفي ختام الندوة، كرَّمت الملحقية الثقافية ومركز الملك عبدالعزيز، الجهات المشاركة، وثمّنت جهودهم في تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2019.