قُتل 18 سجينا على الأقل وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار داخل سجن في هندوراس فجر اليوم، وفق ما أفادت به إدارة السجون في بيان.

ولم يتضح سبب إطلاق النار في سجن تيلا، المدينة الساحلية شمال غرب البلاد والتي تبعد 200 كيلومتر من العاصمة تيجوسيجالبا.

وتحدثت إدارة السجون أولا عن 3 قتلى، لكن الحصيلة ارتفعت سريعا لتبلغ 18 قتيلا و16 جريحا.

وأمر رئيس هندوراس خوان اورلاندو هرنانديز، الثلاثاء الماضي، الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على 27 سجنا في البلاد، بهدف التصدي لموجة اغتيالات حصلت فيها، ولكن حتى أمس الجمعة، لم يكن العسكريون قد سيطروا على سجن تيلا، بحسب المتحدثة باسم إدارة السجون.

واتخذ الرئيس قراره بعد اغتيال 5 أفراد من عصابة "إم إس 13" في 14 ديسمبر الجاري، بيد سجين في سجن "لا تولفا" على بعد 40 كيلومترا شرق العاصمة.

وقبلها بيوم واحد، قتل بيدرو أرماس، مدير سجن "إل بوزو" في سانتا باربرا، غرب البلاد.