قطع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعه في مدينة القدس مع رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، على خلفية التصعيد العسكري عند الحدود مع لبنان، وأكد مكتب نتنياهو والذي الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أنه تم إبلاغ نتنياهو على تطورات الوضع عند الحدود اللبنانية، حيث تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" القصف.

ووصل "هرنانديز" إلى إسرائيل، أمس السبت، لافتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس بعد الاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.