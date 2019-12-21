وزيرة الصحة توجه بسرعة تطوير وحدة "الرويسات" لافتتاحها فبراير المقبل

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

أوضحت الوزارة أن هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة جاري رفع كفاءتها وتطويرها، إضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التي ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة، مشددة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في كل أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.