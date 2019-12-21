المسماري: وصول جنود أتراك لمصراته.. ومهلة 3 أيام لانسحاب الميليشات

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مواقع إنزال الجنود الأتراك على الأراضي الليبية، حيث ذكر أن مصراته أصبحت منطقة هبوط وإبحار رئيسية للأتراك، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، حيث ذكر أن ميناء الخمس البحري استقبل السفن والقوات التركية، كما جرى فتح مطار معيتيقة و زواره وميناء طرابلس للجنود والميليشيات القادمة من تركيا إلى ليبيا.

وأضاف "المسماري"، خلال التقرير، أن المعركة باتت عملية جهاد مقدس، ضد الأتراك وأعوانهم في الداخل الليبي، مستطردًا: " أعلم أن المعركة الآن ليست معركة القوات المسلحة، بل هي معركة الشعب الليبي بالكامل في الداخل والخارج، وأن العملية العسكرية ضد الميليشيات الإرهابية ستتحول إلى عملية جهاد مقدس ضد الأتراك وأعوانهم الخونة".

ومنح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، ميليشيات طرابلس 3 أيام للانسحاب من طرابلس وسرت قبل أن يشن الجيش الوطني الليبي غارات جوية على المدينة بعد تأجيله تنفيذ عملياته الجوية لأكثر من مرة وتوجيه تحذيرات متتالية دون استجابة حتى الآن.

وتابع: " نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من جبهة النصرة ومن إرهابي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، وكذلك فشلت عملية نقل مرتزقة من أفريقيا، حان الأوان بالنسبة لتركيا أن تدخل مباشرة المعركة بجنودها وضباطها".