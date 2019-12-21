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محافظة البحر الأحمر تستغنى عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة

محافظة البحر الأحمر تستغنى عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة

خبير أرصاد: رياح وأتربة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

خبير أرصاد: رياح وأتربة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

"أجدادنا أمجادنا".. مبادرة مدرسية لنبذ العنف بين الأطفال بالأقصر

"أجدادنا أمجادنا".. مبادرة مدرسية لنبذ العنف بين الأطفال بالأقصر

أوروبا تنقسم وألمانيا تدعم.."نورد ستريم-2" مواجهة روسياوأميركا الجديدة

أوروبا تنقسم وألمانيا تدعم.."نورد ستريم-2" مواجهة روسياوأميركا الجديدة

بعد توجيهات المحافظ.. حملة لإزالة معوقات رؤية البحر بكورنيش الإسكندرية

بعد توجيهات المحافظ.. حملة لإزالة معوقات رؤية البحر بكورنيش الإسكندرية

تبدأ من 200 جنيه.. أسعار تذاكر حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

تبدأ من 200 جنيه.. أسعار تذاكر حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

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غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

كيف ارتبطت حركة "حماس" بعلاقات قوية مع قطر وتركيا وإيران؟

كيف ارتبطت حركة "حماس" بعلاقات قوية مع قطر وتركيا وإيران؟

التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

التفاصيل الكاملة لإعادة هيكلة "البورصة المصرية" قبل 2020

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