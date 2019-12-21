تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في وسط الدلتا، من ضبط ربة منزل بحوزتها 30 طرية حشيش.

وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات في وسط الدلتا، تفيد قيام "ابتسام. ا، مقيمة بقرية كفور بالشاي، بمركز كفرالزيات، وبتقنين الإجراءات العقيد حسام الجارحي، وبمعاونة النقباء أحمد زهران ومحمد القمري، ضباط بالإدارة، جرى استهداف منزلها وضبطها وبحوزتها 30 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 3 كيلوجرام، وبندقية خرطوش، و4 طلقات خرطوش، و3 خزائن بندقية آلية، و200 طلقة آلية، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.