خبير أرصاد: رياح وأتربة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة

قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن البلاد سوف تتأثر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية ما بين الخفيفة والمتوسطة، من مساء يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الحالي حتى الجمعة 27 ديسمبر، وذلك على السواحل الشمالية، ويمتد بشكل أضعف نسبيا على محافظات ومدن وسط وجنوب الوجه البحري والقاهرة، ويقل بدرجة أكبر على محافظات الصعيد.

وأوضح سعودي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد من خلال رياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 18 إلى 22 عقدة تقريبا بالسواحل الشمالية، يمتد تأثيرها على باقي أنحاء الجمهورية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إلى أن تصل لمحافظات جنوب الصعيد خاصة يومي الخميس والجمعة، ولكن بسرعات أقل.

ويسبب نشاط الرياح انخفاض الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية، واضطراب حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.