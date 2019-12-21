اختارت الجمعية الوطنية في كوبا، اليوم السبت، مانويل ماريرو، ليشغل منصب رئيس الوزراء الذي كان أُلغي في عام 1976، وفق وسائل إعلام رسمية.

وكان مانويل ماريرو (56 عاما) الحائز شهادة في الهندسة المدنية، وزيرا للسياحة منذ 2004.

وأعلن الرئيس الكوبي ميجل دياز-كانل، لدى طرحه اسم "ماريروط أمام أعضاء الجمعية، أنّ "هذا المقترح لقى الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي".

وانعقدت الجمعية الوطنية التي تجتمع في دورتين عاديتين سنويا، الجمعة والسبت، لإجراء بعض التغييرات التي شملها التعديل الدستوري الذي اعتُمد في إبريل الماضي، وبينها إعادة منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت جريدة "جرانما" الناطقة باسم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد المسموح له بالعمل في كوبا، أنّ "المنصوص عليه (يتمثل) في أن يكون لرئيس الدولة سلطة واسعة، وأن يعاونه رئيس وزراء في أداء مهام الحكومة".

ومنذ وصول ميجل دياز-كانل، إلى السلطة قبل عام و8 أشهر، جرت إعادة توزيع غالبية الحقائب الوزارية من جديد، في مؤشر إلى تغيير الأجيال.

وكان رئيس الوزراء السابق الذي تولى المنصب منذ الثورة في 1956، حتى 1976، فيدل كاسترو، نفسه.