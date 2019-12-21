أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي في مجالات التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، والتي عقدت بين الجامعات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية، والتي بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي، وذلك بحصول جامعة المنيا على المركز الثاني في مسابقتي أفضل جامعة على مستوى التحول الرقمي، وفي مجال الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد، اليوم السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالي، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنّ حصول الجامعة على هذا المركز المتقدم جاء نتيجة لتوظيف كل الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد بنية تحتية تكنولوجية ورقمية بالجامعة أهلتها أنّ تحقق تطور كمي ونوعي نحو التحول الرقمي بجميع تعاملاتها الإدارية والنقدية وميكنتها بالكامل؛ لتصل خدماتها إلى أكثر من 1000 خدمة إلكترونية رقمية مميكنة، ما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للطالب ومحاربة الفساد، مضيفاً أن الجامعة أعدت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية شملت تنفيذ مجموعة من المحاور حققت أقصى مشاركة ومزاولة من الطلاب، والطلاب متحدي الإعاقة بمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة التي كانت الجامعة رائدة في إنشاءه على مستوى الجامعات المصرية، هذا إضافة إلى الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع، وأنشطة بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال المنتدى الأول لشباب الصعيد.

وهنأ الوزير الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في مسابقة أفضل جامعة لهذا العام في مجالات التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، مقدما لها الشكر على الجهد الكبير الذي بذل للوصول إلى هذا المستوى المتميز، كما سلّم وزير التعليم العالي دروع التفوق لرئيس جامعة المنيا ورؤساء الجامعات الفائزين تقديرا للجهود والأداء المتميز لجامعاتهم في هذه المجالات.