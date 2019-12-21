قررت النيابة العامة بالسويس حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدد من الدراجات النارية مُبلغ بسرقتها.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، وجه بشن حملات وكمائن مرورية مكثفة في أحياء المحافظة لضبط الدراجات المسروقة والمخالفة.

وأمر اللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بتشكيل فريق بحثي قاده العميد أيمن عبدالحميد، رئيس إدارة البحث الجنائي لمعرفة من وراء سرقة الدراجات النارية المسروقة.

ونجح فريق البحث من كشف اللغز، وضبط عاطل يدعى "ا. ع"، مقيم بمنطقة السيد هاشم دائرة قسم الجناين، أثناء سرقة إحدى الدراجات النارية بقسم شرطة الأربعين.

وبسؤال المتهم اعترف بسرقة 9 دراجات نارية في عدد من المناطق المختلفة داخل أحياء المحافظة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.