عاجل.. قوات الجيش الوطني الليبي توقف سفينة يقودها طاقم تركي

أوقفت البحرية الليبية سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا، وسحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقالت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر: "عملية القبض جاءت أثناء قيام إحدي السرايا بدورية في المياه الإقليمية الليبية، قبالة ساحل درنة داخل الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل قليل إن واشنطن قلقة بشأن طلب حكومة الوفاق في ليبيا لدعم عسكري خارجي.

وبعثت حكومة الوفاق الجمعة، رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ"صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة".

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق الوطني "الموافقة على تفعيل" مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.