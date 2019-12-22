أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مراكب النجاة" تُعد استكمالا لنجاح الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على شاشة "الأولى" المصرية.

وأضافت "مكرم"، أن الدولة المصرية ترى المهاجر غير الشرعي ليس مذنبا، بل تراه الدولة مغلوبا على أمره ويتم محاسبة المسؤول وهم أصحاب المراكب وكذلك التجار والسماسرة، الذين يسهلون عملية الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن نجاح السيطرة على الهجرة غير الشرعية في مصر منذ 2016 حتى الآن يُعد نجاحا يُحسب للدولة المصرية بشكل عام.

وزيرة الهجرة: محافظة الفيوم كانت الأكثر تصديرا للهجرة غير شرعية

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنها ستعمل على توعية أهالي محافظة الفيوم، وستقوم بزيارة للمحافظة الأسبوع المقبل للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، كون الفيوم كانت المحافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية قبل ذلك.

وأوضحت أنها ستتواصل مع طلاب المدارس شرح خطورة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التواصل مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بخطورة الأمر وبحث توفير فرص مشروعات صغيرة.