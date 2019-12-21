أقدم شاب، عمره 20 عاما، على الانتحار شنقا داخل مسكنه بمنطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب شعوره بالوحدة بعد انفصال والديه.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه، بلاغا يفيد بانتحار شاب شنقا داخل شقة سكنه بشارع مسجد العزيز المجيب بمنطقة سيدي بشر قبلي.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "و. أ. ذ"، 20 عاما، ملقى على السرير بحجرة النوم، يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجات حول الرقبة.

وبعد التحقيق تبين أن الشاب المنتحر يعيش بمفرده بالشقة بعد انفصال والده ووالدته، واكتشاف ابنة خالته، والتي تقيم بذات المنطقة انتحاره، ولم تتهم أحد.

وقالت والدة الشاب أثناء التحقيق معها، إن نجلها انتحر شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب شعوره بالوحدة وتركه عمله، مشيرة إلى أنها تلقت منه رسالة عبر الهاتف الخاص بها قبل انتحاره يقول فيها: "سامحيني يا أمي أنا تعبت من الوحدة وهنتحر".

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.