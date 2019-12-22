وزير التعليم للطلاب: فاضل سنة كمان على كابوس الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد يُطبق على مراحل التعليم الأولى، موضحًا أنه وصل إلى السنة الابتدائية الثانية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "extra news": "غيرنا نظام التقييم، حيث ستقيس الأسئلة مهارات مختلفة عن تلك التي اعتاد الطلاب على قياسها، بعدما كانت أسئلة شبه محفوظة، وقد ابتعدنا عنها، حتى يفهم الطلاب ما يتعلمونه"، معقبًا: "زي الدنيا كلها مش اختراع".

وتابع أن مقاومة النظام الجديد شديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الذي وضعته الدولة من أجل الاستثمار في البنية الأساسية وإتاحة المحتوى للجميع والأجهزة بدأ يؤتي ثمار: "لسه الطريق طويل، المشكلات كثيرة، لكن الدفعة اللي دخلت السنة اللي فاتت 2 ثانوي وهتمتحن آخر يناير نتابع تقدمهم بالطريقة الجديدة، وقدامنا سنة جديدة وتدخل 3 ثانوي، وبالتالي ينتهي كابوس الثانوية العامة، فاضل عليه سنة كمان".

وشدد على أن اختلاف النسب المئوية للنجاح لن يؤثر على فرص الطلاب في الالتحاق بالجامعات في النظام الجديد.