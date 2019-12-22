وزير التعليم للطلاب: فاضل سنة كمان على كابوس الثانوية العامة

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ليس من بينها الحوت الأزرق.. أضخم الحيوانات البحرية في السواحل المصرية

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"ابدأ بنفسك".. حملة لأهالي السويس لتظيف وتجميل الشوارع

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