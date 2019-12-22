قال الدكتور خالد منتصر، إنه يجب الدفاع عن الفكرة بفكرة، وليس بالشتائم والهجوم، مؤكدا أن كافة أفكاره الشخصية التي يطرحها ليست جديدة على المجتمع المصري، بحسب حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وعن رفضه للحجاب، أكد "منتصر"، أنه ليس رافضًا للحجاب، ولكنه يرفض حزمة الأفكار التي تلازم الحجاب وتأتي معه في بعض الأحيان، مضيفًا: "لو واحدة لابسه حجاب كدا عادي خلاص مفيش مشكلة، لكن عندما تختار سيدة ارتداء الحجاب وفي دماغها حزمة أفكار زي إذا تعطرت المرأة فهي زانية، هي دي المشكلة".

وتابع: "جملة إذا تعطرت المرأة فهي زانية، موجودة، وبيرددوها كتير ودي من ضمن حزمة الأفكار اللي جاية مع الحجاب، ولو دخلنا في نقاش تقول أنا اخترت هذا الزي بناء على فهم حرفي للنص، والفهم الحرفي للنص يستتبعه أفهام حرفية أخرى"، موضحًا أن البعض مازال يرى ويعتقد أن المرأة إذا خرجت ستخرج في صورة شيطان، وأن أكثر أهل النار من النساء.