قال الدكتور خالد منتصر، إنه لا يُهاجم الأزهر، ولكنه يختلف مع تيار داخله يخشى أن يقوم هذا التيار باختطاف الأزهر الشريف، موضحًا أن الدكتور سعد الدين الهلالي من أعز أصدقائه، متسائلًا " أليس هذا الرجل أزهري بل أستاذ في الأزهر ومقارنة الأديان؟ إزاي بقى بهاجم الأزهر".

وأضاف "منتصر"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن أجمل كُتب قرأها كانت كتب الإمام محمد عبده وهذا كان شيخًا للأزهر، وكذلك عبدالمتعال الصعيدي، والشيخ شلتوت، موضحًا أن كل هؤلاء يمثلون تيارًا مستنيرًا داخل الأزهر.

وأوضح أنه ليس ضد الأزهر ككيان، ولكنه ضد تيار محدد داخل الأزهر يقرب من اختطافه، موضحًا أن مفتي الإخوان عبدالرحمن البر، كان عميدًا ووصل لأعلى المناصب في الأزهر، وهو مفتي الاخوان، وله فتاوى شاذة للغاية، من بينها "لو واحدة مسيحية دفنت وفي رحمها طفل مسلم من زوج مسلم من الحق أن يفتح الرحم ويخرج الطفل لأنه حرام يدفن في مقابر المسيحيين".

وتابع: "عمر عبدالرحمن برضو من خريجي الأزهر، كما أن 80% من خلية اغتيال النائب العام من خريجي الأزهر".