قال الدكتور خالد منتصر، إنه لو كان هناك ثوابت في التراث الإسلامي لما كانت هناك مذاهب متعددة كثيرة جدًا، مضيفًا :"المذاهب تعتبر زوايا رؤى مختلفة لنفس النص الثابت"، وذلك خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC".

وأضاف "منتصر": "أنا مش نفسي تبقى مصر زي فرنسا، ومش نفسي أراء الفلاسفة الأوروبيين يطبق هنا في مصر، أنا فقط نفسي المسكوت عنه في التراث الإسلامي العقلاني يظهر للنور مثل فرقة المعتزلة"، موضحًا أن في تراث فرقة المعتزلة حل للكثير من الخلل في فهمنا للنص وللأولويات.

وتابع: "فقهاء كثيرون مثل الشاطبي، وعدد كبير كتبوا أن المصلحة مغلبة على النص، كما أن عمر بن الخطاب لغى المؤلفة قلوبهم من الصدقات رغم أن نص الآية تقول (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ)، عمر بن الخطاب قال مش هندي للمؤلفة قلوبهم".

وأوضح في لقائه التلفزيوني، أن ما فعله الخليفة عمر، هو رسالة لم تصل إلينا بعد، وهي أن التغيير هو الثابت الوحيد في الكون، وأن العالم يتغير، مضيفًا: "كأن عندنا طفل صغير وملابس صغيرة للطفل، فالطفل يكبر ويروح المدرسة ويلعب جيم وأحنا برضوا مصممين أن الهدوم دي لازم يلبسها".