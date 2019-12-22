من القتل إلى المحكمة.. 74 يوما في قضية البنا شهيد الشهامة

تايم لاين.. 74 يوم في قضية شهيد الشهامة من الجريمة للحكم النهائي

ساعات قليلة، وتصدر محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، الحكم النهائي في قضية مقتل الطالب محمود البنا، والمعروف إعلاميًا باسم "شهيد الشهامة"، والمتهم فيها محمد راجح وثلاثة آخرون، وذلك بعد 74 يوما من وقوع الجريمة في 9 أكتوبر الماضي.

بدأ الحدث بـ"ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، حين كتب محمود البنا "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، وذلك قبل يوم من مقتله، حسبما أوضح أحمد عبدالغفار أحد أقارب الضحية.

الأربعاء 9 أكتوبر.. مقتل محمود بعد التربص به من القاتل

أوضح محمد البنا، والد الشاب محمود، ضحية الدفاع عن الفتاة في واقعة التحرش، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّ نجله عاتب أحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع والتحرش بها، فتطور الأمر إلى مشاجرة عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وتوعده أحدهم، قائلًا: "ابني كتب على فيسبوك التحرش ببنت ومعاكستها مش رجولة، ومكتبش اسم حد فيهم واحد منهم خد الكلام على نفسه وقاله لو راجل انزلي"، حسب تعبير الأب.

الخميس 10 أكتوبر.. تشييع جثمان محمود البنا وانتشار كتابات "راجح قاتل" على الجدران

عصر الخميس، شيّع المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، جثمان الطالب محمود البنا، وخرجت الجنازة من مسجد المعرفة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وسط ترديد عبارات "في الجنة يا شهيد"، "حقك مش هيروح يا شهيد".

وانتشرت كتابات على جدران مدينة تلا، تطالب باستعادة حق محمود البنا، والقصاص من الشهداء، وانتشر هاشتاج (#راجح_قاتل) على الحوائط بجميع شوارع المدينة.

الجمعة 11 أكتوبر.. تحركات سريعة من النيابة ومسيرة بعد صلاة الجمعة للمطالبة بحقه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية والقضائية، أنَّ الطالب محمود البنا (18عاما)، المعروف إعلاميًا وعلى مواقع السوشيال ميديا بـ"ضحية الشهامة"، أصيب بجرح طعني بفخذه الأيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل المتهمين.

وأضافت التحريات، أنَّ النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، وهم محمد أشرف راجح (18عاما - طالب)، ومصطفى محمد مصطفى (17 عاما)، إسلام عاطف (17 عاما - طالب).

بعدها، تصدر هاشتاج "راجح قاتل" مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث، لينظم أهالي مدينة تلا، عقب صلاة الجمعة، وقفة تضامنية مع المجني عليه لاستعادة حقه، ونظموا مسيرة حاشدة ورفعوا لافتات تطالب القصاص للشهيد، ومحاكمة القاتل.

السبت 12 أكتوبر.. إحالة المتهمين بقتل محمود البنا بالمنوفية للمحاكمة خلال أيام

قالت مصادر مطلعة على التحقيق، أن جهات التحقيقات، استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية وتحريات المباحث النهائية، بشأن الواقعة، وتحديد دور كل متهم، تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال الأيام المقبلة.

وأظهر فيديو تداوله أصدقاء وأقارب الطالب محمود البنا، وجود مشاجرة بين محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات، وأظهر الفيديو مشاجرة راجح برفقة أحد أصدقائه مع إحدى الفتيات وهي تحاول الهرب منه، وهي الواقعة التي أدت إلى مقتل محمود البنا.

الأحد 13 أكتوبر: الاستئناف تحدد 20 أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا

حددت محكمة الاستئناف، الأحد 20 أكتوبر، موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "شهيد الشهامة" بعد إحالة النيابة أوراقها إلى المحكمة.

وقالت مصادر قضائية، حينها، إن محاكمة المتهمين ستكون أمام محكمة جنايات الطفل، موضحة أن المتهمين دون السن القانونية ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعروف بـ"قانون الطفل"، فإن المتهمين دون السن القانونية الخاضعين لأحكامه يحاكمون أمام محكمة الطفل نظرا لعدم بلوغهم السن القانونية.

السبت 19 أكتوبر: محامي راجح يتراجع عن تمثيله أمام القضاء

قال محمد الحسيني، محامي المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

الأحد 20 أكتوبر: تأجيل القضية للتأكّد من سن راجح وباقي المتهمين

قررت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، تأجيل أولى جلسات المحاكمة المنتظرة لجلسة 27 أكتوبر للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين، خاصة بعد انتشار أقاويل حول بلوغ المتهم لسن الرشد واتهامات بالتلاعب في بطاقته وعمره.

الأحد 27 أكتوبر: المحكمة تقر سن راجح

أقرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، خلال ثاني جلسات نظر القضية، السن الحقيقي للمتهم محمد أشرف راجح و3 متهمين آخرين، قائلة إن تاريخ الميلاد الحقيقي لمحمد أشرف راجح هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما، وبالتالي فالقضية لا تحول للجنايات وستظل في محكمة الأحداث.

الأحد 17 نوفمبر: حجز القضية للحكم

قررت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" فى شبين الكوم، خلال رابع جلسات المحاكمة، تأجيل محاكمة المتهم محمد راجح و 3 آخرين، لجلسة 22 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.