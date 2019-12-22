أعلن رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي اللواء فرج المهدوي اليوم، حالة التأهب القصوى ورفع الجاهزية الأمنية، تحسبا لاحتمال دفع أنقرة بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا.

وقال في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية إنّ القوات البحرية مستعدة لكل الاحتمالات ولديها من القوة ما يكفي لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية، مشيرا إلى أنّ هناك رقابة ومتابعة دقيقة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي.

وشدد المهدوي على جاهزية الجيش للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف، كما سيعمل جاهدا لمنع دخول أي دعم للمليشيات المسلحة في البلاد ووصول الأتراك إلى الأراضي الليبية.

ويأتي التصريح عقب ساعات من إقرار البرلمان التركي توقيع اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية برئاسة فايز السراج، وترسيم الحدود البحرية بينهما، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، أواخر الشهر الماضي.

وكان رئيس أركان البحرية في الجيش الليبي أوضح في وقت سابق، أنّ ليبيا واليونان اتفقتا على سد الممر البحري الرابط بين جزيرة "كريت" اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية، خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة، وقال إنّ "هناك تنسيقا كبيرا بين اليونان وليبيا لمراقبة حركة السفن التركية، وسيتم التدخل من الطرف اليوناني لاحتجاز أي سفينة تركية تخترق السواحل اليونانية ومن طرفنا؛ لضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة".