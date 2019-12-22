تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفي طابا المركزي، ووحدة طب أسرة طابا، بعد تجديد الثقة لها ضمن التعديل الوزاري الجديد، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن وزيرة الصحة بدأت بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفي طابا المركزي.

ووجهت وزيرة الصحة، الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة البدء في تسجيل المستشفي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال والتجهيزات وفقا للمواعيد المحددة.

زايد توجه بسرعة اعتماد ميتشفى طابا بهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد

وأشار مجاهد إلى أن المستشفى يعتبر من أكثر المستشفيات جاهزية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بما تمتلكه من بنية أساسية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة رفع كفاءة الأنظمة "الالكتروميكانيك" مثل أنظمة الإنذار، والإطفاء، والاستدعاء وغيرها.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بضرورة توفير القوي البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء بالإضافة إلى المترددين على المستشفي من السائحين من مختلف الجنسيات.

كما تفقدت وزيرة الصحة أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة طابا، وتفقدت أقسام الوحدة وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الإنتهاء من كل الأعمال وفقا للجدول الزمني وبأعلى معايير الجودة.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة تفقدت أمس، عددا من المنشآت الطبية، وبدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفى رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفى أبو رديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة اسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.