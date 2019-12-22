سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في سقف دورة مياه بمول تجاري، تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، دون حدوث إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق محدود بمول شباب مصر الكائن بشارع بورسعيد دائرة القسم، دون حدوث أي إصابات أو وفيات، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وإخماد الحريق.

وانتقل إلى مكان الحريق مساعدي مدير الأمن لشؤون الامن العام والأفراد والتدريب ومأمور قسم شرطة بني سويف، وقوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بدورة مياه بمساحة 4 في 3 أمتار تقريبا، غير مستخدمة، ويتم إجراء أعمال الصيانة والتجديد بها بالطابق الثاني بمول شباب مصر التابع لمجلس مركز ومدينة بني سويف.

وكشفت التحريات وبسؤال (طارق ي. ع.- 60 عاما- مهندس زراعي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمدير المسئول عن إدارة المول)، مقيم شارع شافعي بندر بني سويف، قرر أنه فوجئ بانبعاث أدخنه من داخل الحمام، واشتعال الحريق بالسقف المعلق، ورجح أن يكون سببه حدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

كما تبين من التحريات أن الحريق أسفر عن احتراق سقف الحمام، وجاري تقدير التلفيات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وتحرر المحضر رقـم 6888 إداري قسم شرطة بني سويف.