تغيب طالب عن منزل أسرته بمدينة بني سويف، عقب خروجه قاصد الذهاب إلى درس خصوصي.

تحرر محضر تغيب وأمر مدير أمن بني سويف النشر عن الغائب بأوصافه، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من "شيماء . ج . ع"، 37 عاما، ربة منزل، مقيمة بأرض الحرية دائرة القسم، بغياب ابنها "حسن . م . م" 17 عاما، طالب، وأدلت بأوصافه، ولا توجد به علامات مميزة.

وتبين من التحريات الأولية واستكمال الفحص، وبسؤال والدة الطالب قررت خروجه من المنزل متوجهاً لدرس خصوصي، ولم يعد، ولم تتهم أحدا، ونفت وجود شبهه جنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، والنشر عن الغائب بأوصافه، وتحرر المحضر رقم 6925 إداري قسم شرطة بني سويف.