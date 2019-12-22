انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبات عدد من النواب بتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، بسبب وجود بعض المشاكل به، علي وصفهم، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان قائلا:"لا بد من مناقشة هذا التشريع حتي لا يُتهم هذا المجلس بالتقاعس عن تنفيذ نص دستوري".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، إن الوقت كان ضاغط وهناك أولويات أخرت خروج قانون الإدارة المحلية، "لذلك لو سؤلت كمهني ومتخصص الإدارة المحلية أهم من النواب والشيوخ والأولى مناقشة قانون الإدارة المحلية قبل قانوني مجلسي النواب والشيوخ".

وأضاف عبد العال: "هناك مشكلة في تأجيل الاستحقاق الدستوري، وهذه المشكلة سيتحملها المجلس وليس أنا كرئيس للبرلمان، ويجب أن يكون واضح للجميع لا مكتب المجلس واللجان لديهم مصلحة لمناقشة قانون معين إلا طبقا للمصلحة العامة، ولا يتم ترتيب الأولويات بطريقة مزاجية، فهناك مؤسسة دستورية لم يتم بناءها، ولا علاقة بين إصدار القانون بالانتخابات، وتوقيتها لا يعني البرلمان".