مكرم عن تعيين وزير للإعلام: اسامة هيكل صديق.. لكنه وزير بلا وزارة حتي الآن

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيين أسامة هيكل، وزير دولة لشئون الإعلام، يعني أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشئون الاعلام، " حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة" بحسب تعبيره.

وتابع مكرم في تصريح خاص للوطن قائلا "القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور اكد على وضع المجلس الاعلى والهيئتين، نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والتخصصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الامور بسلاسة".وحول رأيه في اختيار أسامة هيكل الذي شغل منصب وزير الإعلام من قبل قال مكرم "لست في معرض تقييم الاشخاص ايا كان وجهة نظري اسامة هيكل صديق هذا كل ما استطيع قوله".