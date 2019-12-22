أنهى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، تنظيم فعاليات القافلة الطبية الخدمية الزراعية البيطرية إلى واحة سيوة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية ومحافظة مطروح ومركز مدينة سيوة، والتي استمرت لـ4 أيام، بمشاركة كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والزراعة وبنكي الكساء والطعام.

وصرح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، أن القافلة ضمت 71 عضوا من أطباء وهيئة تمريض وطلاب وممثلي الجمعيات الأهلية والخاصة والمجتمع المدني، حيث وقع أعضاء الوفد الطبي الكشف على 320 حالة أطفال، و401 حالة رمد، و225 حالة باطنة، و151 حالة نساء وتوليد، و24 حالة نفسية وعصبية، وإجراء 19 عملية نساء وتوليد، وإجراء 435 تحليل طبي ومعملي، و60 نظارة طبية، و6 عمليات رمد.

كما وقع أساتذة كلية الطب البيطري بتوقيع الكشف على 600 حالة بيطرية من بين الأغنام والماشية والطيور والدواجن وصرف 1056 أدوية بيطرية.

ووفرت منظمات المجتمع والجمعيات الخيرية توصيل المياه لما يقرب من 400 منزل من قرية الشباب وبناء الأسقف بقرى (بهي الدين، المراقي، الجارة).

كما قامت القافلة بتنظيم معارض للخير جرى خلالها توزيع الهدايا والملابس والأحذية على الأسر الأكثر احتياجاً من أهالي سيوة والقرى المحيطة.